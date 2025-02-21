Дождь, мокрый снег и до 17 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 22 февраля.

В последние выходные февраля принесут в Украину сильное похолодание. Ночью температура местами снизится до -17°, а днем остается ниже нуля даже в южных регионах. Осадки будут минимальными, только на восходе в воскресенье возможен небольшой снег.

В субботу, 22 февраля, ожидается сухая, но очень холодная погода. Морозы покроют всю страну, а ночью в отдельных регионах температура упадет до -17°. Запад и юг почувствуют более мягкий холод, однако минусовые температуры все же будут доминировать. В восточных областях, в частности в Харькове, Луганске и Донецке, днем прогнозируется -9...-5°, а ночью столбики термометров покажут до -17°. В Запорожье и Сумах будет несколько теплее – от -5 до -3° днем. Центральная Украина, включая Киев, Полтаву и Кропивницкий, будет ощущать морозы до -5..-1° днем и до -16° ночью. На западе, во Львове, Черновцах и Ивано-Франковске температура будет колебаться от -3 до +1° днем, а ночью снизится до -13°. В Ужгороде днем станет теплее до +4°, что больше будет напоминать начало марта. На юге, включая Одессу, Херсон и Николаев, днем будет от -4 до 0°, а ночью температура упадет до -13°. Об этом сообщили в Sinoptik.ua.

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В воскресенье, 23 февраля, мороз не отступит. Ночью в восточных регионах снова ожидается -17°, а днем температура будет оставаться минусовой. В Харькове, Луганске и Донецке прогнозируют -7...-3° днем и -17° ночью, возможен слабый снег. В центральных областях, включая Киев, Винницу и Полтаву, температура будет колебаться от -5 до 0° днем и до -16° ночью. На западе во Львове, Черновцах и Ужгороде днем будет от -3 до +1°, а в Ужгороде снова до +4°. Ночью западные области ощутят понижение температуры до -13°. В южных регионах, в частности, в Одессе, Херсоне и Николаеве, днем прогнозируется от -3 до 0°, но холодный ветер с моря может создавать ощущение еще большего холода. Ночью температура снизится до -13°С.

Синоптики также предупреждают, что из-за резкого снижения температуры на Днестре в Тернопольской и Черновицкой областях усилится ледообразование, что может повлечь за собой колебания уровня воды на 0,3-1,0 м. Однако угрозы подтоплений нет.

Напомним, синоптикиня рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 и где зима еще задержится.

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