Древние египтяне делали коктейли из наркотиков и крови людей: ученые нашли доказательства

Новое исследование посуды в возрасте примерно 2200 лет, которой пользовались древние египтяне, показало, что в ней содержалась смесь нескольких галлюциногенных растений, алкоголь, мед и различные биологические жидкости человека.

Об этом сообщает IFLScience. Научная статья пока не прошла рецензирование и вышла в препринте Research Square.

Исследователи говорят, что крепкий напиток, вероятно, употреблялся для ритуальных практик, связанных с божеством по имени Бес. Его описывают как карлика, чем-то напоминающего кота.

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В Древнем Египте верили, что это божество-хранитель может обеспечить защиту от опасности и зла. Авторы работы изучили керамическую посуду, сделанную именно в виде головы Бесса.

"Поскольку фигура Бесса считалась защитной, можно предположить, что жидкость, выпитая из такой посуды, считалась полезной", — отметили ученые.

Они проанализировали органические остатки в сосуде II века до н. э., находившаяся в Художественном музее Тампы. Напиток содержал психоактивное растение под названием Peganum Нarmala, сирийская рута. Кроме того, были обнаружены следы другого психоактивного растения под названием Nymphaea caerulea или голубой водяной лилии.

Также коктейль содержал алкоголь, полученный из ферментированных фруктов, мед или пчелиное маточное молочко. В древнем зелье нашли и "высокое содержание человеческих белков". Речь идет о грудном молоке, слизистых жидкостях (оральных или вагинальных) или крови.

Ранее археологи обнаружили в египетском регионе Саккара древний папирус длиной 16 метров. На нем были обнаружены заклятия из таинственной Книги Мертвых.

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