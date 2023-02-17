Древний платежный чек римского солдата обнаружили в Израиле

В районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата. Этот артефакт датируется 72 г. до н.

В этом чек прописаны и отчисления за дополнительное снаряжение, которым пользовался легионер. С зарплаты солдата удерживали расходы на сапоги и льняную тунику, а также за ячменный корм для его коня.

Как отмечают археологи. Удивительно, но отчисления почти превышали солдатскую зарплату.

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Платежный чек, выданный римскому легионеру, может пролить свет на события тех дней, считают учёные. Это один из 14 латинских свитков, найденных археологами в Массаде.

13 из них написаны на папирусе, один — на пергаментной бумаге. Папирус был поврежден, однако он содержит ценную информацию об управлении римской армией и статусе солдат. В документе имеется подробное сведение о жалобе римского солдата за два годовых платежных периода из трех, пишет HeritageDaily.

Справка: Масада – это скалистая гора в Иудейской пустыне, возвышающаяся над Мертвым морем. Иудейский царь Ирод, построивший комплекс Храмовой горы в Иерусалиме, построил крепость и дворец и на этой горе. Римская армия штурмовала Масаду во время еврейского восстания. Конфликт описывал лишь один Иосиф Флавий, утверждавший, что все еврейские повстанцы совершили массовое самоубийство еще до того, как римские войска начали штурмовать зубчатые стены крепости.

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