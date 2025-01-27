Дроны атаковали более 5 областей на территории РФ
Российское Министерство обороны заявило, что в ночь на 27 января пять областей РФ были атакованы 32 беспилотниками.
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Об этом сообщило Министерство обороны России.
Распределение по регионам:
- 15 БпЛА – над Воронежской областью;
- 11 БпЛА – над Белгородской областью;
- 4 БпЛА – над Курской областью;
- по одному – над Орловской и Тверской областями.
Напомним, дроны атаковали НПЗ в Рязани и военный завод в Брянске.
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