Дроны атаковали более 5 областей на территории РФ

Российское Министерство обороны заявило, что в ночь на 27 января пять областей РФ были атакованы 32 беспилотниками.

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Об этом сообщило Министерство обороны России.

Распределение по регионам:

15 БпЛА – над Воронежской областью;

11 БпЛА – над Белгородской областью;

4 БпЛА – над Курской областью;

по одному – над Орловской и Тверской областями.

Напомним, дроны атаковали НПЗ в Рязани и военный завод в Брянске.

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