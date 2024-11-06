Дроны атаковали Каспийск в Дагестане: местные жители слышали взрывы

6 ноября неизвестные дроны атаковали Каспийск в Дагестане. Местные жители слышали работу ПВО и взрывы.

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Каспийск был утром атакован вроде бы украинским дроном А-22 "Летучая лиса". В городе раздалась стрельба, местные жители услышали два взрыва. Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Из-за угрозы дронов в местном аэропорту задержали два авиарейса в Москву и один в Пермь. Глава Дагестана Сергей Маликов заявил об уничтожении БПЛА над городом.

Напомним, россия заявила об атаке 83 дронов.

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