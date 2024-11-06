Дрони атакували Каспійськ у Дагестані: місцеві мешканці чули вибухи

6 листопада невідомі дрони атакували Каспійськ у Дагестані. Місцеві мещканці чули роботу ППО і вибухи.

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Каспійськ був зранку атакований начебто українським дроном А-22 "Летюча лисиця". У місті лунала стрілянина, місцеві жителі почули два вибухи. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Через загрозу дронів в місцевому аеропорту затримали два авіарейси до Москви і один до Пермі. Голова Дагестану Сергій Маліков заявив про знищення БПЛА над містом.

Нагадаємо, росія заявила про атаку 83 дронів.

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