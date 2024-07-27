Дроны атаковали НПЗ и военный аэродром оккупантов в Рязанской области рф (фото, видео)

Под утро 27 июля беспилотники атаковали Рязанскую область россии. Местные паблики утверждают, что дроны сбивали на подлете в НПЗ и военный аэродром Дягилево.

В соцсетях местные жители публиковали фото и видео, где можно увидеть пролет БПЛА и столбы дыма с территории, где размещаются НПЗ и военный аэродром. По словам очевидцев, звуки взрывов были слышны в разных районах города Рязань, в частности, вблизи военного аэродрома Дягилево.

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"К Дягилево рукой подать, у меня окно открыто было, от звуков чуть не отделалась", – поделилась впечатлениями одна из местных жительниц.

Министерство обороны россии официально подтвердило информацию об атаке беспилотников. По их данным, ночью дежурными средствами ПВО было "уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов" над территорией Рязанской области.

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress Атака БПЛА в Рязанской области рф. Источник: t.me/astrapress

Отмечается, что атаки беспилотников также прошли над другими регионами россии, в частности, над Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областями.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля на территории временно оккупированного рф Крыма, вблизи озера Донузлав, прогремели взрывы. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что украинские силы нанесли удар по ряду российских военных объектов с помощью беспилотных надводных и воздушных аппаратов. Эта операция была проведена СБУ совместно с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

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