Дроны атаковали предприятие в Харькове: на месте попадания возник пожар на 1500 кв.

В ночь на 28 января в Харькове произошел взрыв. Городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании в Новобаварском районе, что повлекло за собой масштабный пожар. Позже в ГСЧС уточнили подробности инцидента.

По словам Терехова, удар пришелся на территорию гражданского предприятия. В результате попадания возник большой пожар, охвативший 1500 квадратных метров.

"Удар пришелся на территорию гражданского предприятия в Новобаварском районе. Произошел масштабный пожар. На месте работают все службы".

Как рассказал директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких, удар нанес российский беспилотник типа "Шахед". Вражеский дрон попал в производственные помещения, вероятно, деревообрабатывающего цеха.

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Из-за повреждения используемого для производства газопровода огонь быстро распространился. К ликвидации пожара привлекли более 12 подразделений ГСЧС, а также техники городского совета.

Последствия атаки. Источник: Общественное Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное Последствия атаки. Источник: Общественное

"Пожар охватил двухэтажный корпус и повредил помещение соседних предприятий. Пострадали также два авто, припаркованные поблизости. Предварительно пострадавших нет".

Гладких отметил, что зафиксированы двое пострадавших с острой реакцией на стресс. Они не являются работниками предприятия – при попадании в цех никого не было. Пострадавшими оказались жители близлежащих домов.

Напомним, в Киевской области вражеский Шахед попал в многоэтажку.

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