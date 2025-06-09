Дроны атаковали российские Чебоксары: есть попадание в предприятие, производящее антенны для борьбы с РЭБ (фото, видео)

В ночь на понедельник, 9 июня, российские источники сообщили о массовой атаке беспилотников — якобы 49 дронов были сбиты над семью регионами РФ. В то же время, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили точечный удар по одному из ключевых объектов российского ВПК — предприятию в Чебоксарах, которое производит критически важные компоненты для высокоточного оружия.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В результате удара были поражены производственные мощности АО "ВНИИР-Прогресс" и ООО "АБС Электро", расположенные в городе Чебоксары, Чувашская республика. Объекты принадлежат к военно-промышленному комплексу России и специализируются на выпуске антенных систем "Комета". Эти антенны используются в дронах-камикадзе типа Shahed, УМПК для КАБов, ракетах "Искандер", "Калибр", Х-101, а также БПЛА "Орлан-10", "Lancet" и т.д.

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Согласно сообщению, по заводу попали по меньшей мере два беспилотника. В результате возник масштабный пожар. После атаки предприятие временно приостановило работу.

Из-за воздушной тревоги была временно ограничена работа аэропортов в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. Взрывы слышали жители Воронежской, Самарской и Тамбовской областей.

Российское Минобороны заявило о сбитии 49 украинских дронов. В частности, по 13 БПЛА - над Курской и Нижегородской областями, по 9 - над Воронежской и Орловской, по 2 - над Брянской и Чувашией, и еще один якобы над Белгородской областью.

В Чебоксарах власти также подтвердили инцидент — по словам главы Чувашской республики, два беспилотника упали на территории завода "ВНИИР", еще два — в окрестностях города. В результате атаки предприятие временно остановило работу.

Как пояснил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации, завод "Прогресс" в Чебоксарах – важный элемент российской оборонной цепи. Там производят электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой военной техники - от самоходных гаубиц до ракет "Искандер". Также именно на этом предприятии производятся навигационные модули "Комета", которые имеют встроенную защиту от украинских систем РЭБ.

"Это была очень жирная цель", - резюмировал Коваленко.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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