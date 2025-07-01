Дроны атаковали российские Саратов и Энгельс: аэропорты приостановили работу

На рассвете 1 июля жители российских городов Саратов и Энгельс сообщили о взрывах и звуке сирен Одновременно и.о.

Об этом сообщили российский Telegram-канал Astra, и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрий Слюсар, губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин и Минобороны РФ в Telegram. взрывы в Саратове и Энгельсе, а также сообщали о приостановке работы аэропорта Саратова. Кроме того, временно не работали аэропорты в Ульяновске, Казани и Нижнекамске.

Слюсарь отметил, что противовоздушная оборона в ночь на 1 июля якобы сбила беспилотники в нескольких районах Ростовской области — в частности, в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в нескольких сельских районах По его словам, пострадавших среди населения нет.

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Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило о сбитии 60 украинских беспилотников над шестью регионами России, оккупированным Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Орловской областями. Еще 17 дронов якобы были уничтожены над Крымом, 11 — над Азовским морем и 3 — над Черным.

Недалеко от города Энгельс расположен стратегически важный военный аэродром "Энгельс-2", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. где собирают ударные дроны типа "Шахед".

Эти объекты расположены в более чем тысяче километров от украинской границы и уже не впервые становятся целями атак беспилотников.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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