Дроны атаковали российскую Ростовскую область: пылает НПЗ (видео)

В ночь на 19 декабря исполняющий обязанности губернатора Ростовской области России Юрий Слюсарь заявил об атаке семи беспилотников на регион. В соцсетях появились сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

По словам Слюсара, российское ПВО якобы уничтожило все беспилотники: шесть в Таганроге и один в Батайске.

Российские телеграмм-каналы предположили, что объектом атаки мог стать Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Читайте также: Россия 29 сентября массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

Впоследствии Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ.

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов".

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!