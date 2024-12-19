Дрони атакували російську Ростовську область: палає НПЗ (відео)

У ніч на 19 грудня виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Росії Юрій Слюсар заявив про атаку семи безпілотників на регіон. У соцмережах з’явилися повідомлення про пожежу на нафтопереробному заводі (НПЗ).

За словами Слюсара, російська ППО нібито знищила всі безпілотники: шість у Таганрозі та один у Батайську.

Російські телеграм-канали припустили, що об’єктом атаки міг стати Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.

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Згодом Слюсар підтвердив інформацію про пожежу на НПЗ.

"Унаслідок атаки БПЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів".

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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