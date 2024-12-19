Дроны атаковали российскую Ростовскую область: пылает НПЗ (видео)
В ночь на 19 декабря исполняющий обязанности губернатора Ростовской области России Юрий Слюсарь заявил об атаке семи беспилотников на регион. В соцсетях появились сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
По словам Слюсара, российское ПВО якобы уничтожило все беспилотники: шесть в Таганроге и один в Батайске.
Российские телеграмм-каналы предположили, что объектом атаки мог стать Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
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Впоследствии Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ.
"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов".
Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.
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