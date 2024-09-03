Дроны атаковали Тверскую область России: под ударом оказался военный аэродром (видео)

Российскую Тверскую область атаковали ударные беспилотники ночью в понедельник, 2 сентября.

Об этом сообщают российские издания.

"Дроны атаковали Тверь, под ударом, вероятно, военный аэродром", — говорится в сообщении.

Местные паблики сообщают об атаке БПЛА в районе Мигалова. В 22:50 местные жители заметили по меньшей мере один беспилотник, летящий в сторону аэродрома Мигалово. Перед этим был слышен звук пролета БпЛА.

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По дрону открыли огонь из автоматов, работает ПВО.

Напомним, в ночь на вторник, 27 августа, российская армия совершила атаку на Украину с помощью ударных БПЛА и ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге, Ровно, Сумах, Запорожье и Хмельнитчине.

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