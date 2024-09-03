Дрони атакували Тверську область рф: під ударом опинився військовий аеродром (відео)
Російську Тверську область атакували ударні безпілотники вночі у понеділок, 2 вересня.
Про це повідомляють російські видання.
"Дрони атакували Твер, під ударом, ймовірно, військовий аеродром", — йдеться в повідомленні.
Місцеві паблики повідомляють про атаку БпЛА у районі Мигалова. О 22:50 місцеві жителі помітили щонайменше один безпілотник, що летить у бік аеродрому Мігалово. Перед цим було чути звук прольоту БпЛА.
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По дрону відкрили вогонь із автоматів, працює ППО.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія здійснила атаку на Українуза допомогою ударних БПЛА та ракет. Вибухи були чутні у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та Хмельниччині.
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