Дроны атаковали Волгоградскую область России: есть возгорания на железнодорожной станции (фото, видео)

В России сообщили о якобы атаке беспилотников по транспортной и энергетической инфраструктуре Волгоградской области. По данным российских пабликов, в городе Фролово вспыхнул пожар на железнодорожной станции.

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, РосСМИ и паблики, Минобороны РФ в Telegram.

По словам губернатора, ночью на понедельник в регионе были зафиксированы атаки дронов, якобы нанесшие удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Во Фроловском районе из-за этого временно ограничено движение железнодорожного транспорта.

Местные паблики сообщают, что после атаки БПЛА загорелась железнодорожная станция "Арчеда" в городе Фролово. Информацию об остановке поездов в этом населенном пункте подтвердила российская железная дорога.

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Позже в Минобороны РФ заявили, что в течение ночи российские системы ПВО якобы сбили 61 украинский беспилотник. Согласно этим данным, 12 дронов были уничтожены над Воронежской областью, 8 – над Белгородской, 6 – над Волгоградской, еще несколько – в Брянской, Ростовской, Московской и Рязанской областях. Также российское Минобороны утверждает, что 18 БПЛА уничтожили над Черным морем, а еще 11 - над временно оккупированным Крымом.

Напомним, в ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Взрывы раздались в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и других частях Северокавказского федерального округа.

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