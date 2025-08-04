Дрони атакували Волгоградську область рф: є займання на залізничній станції (фото, відео)

У Росії повідомили про нібито атаку безпілотників по транспортній і енергетичній інфраструктурі Волгоградської області. Зокрема, за даними російських пабліків, у місті Фролово спалахнула пожежа на залізничній станції.

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, росЗМІ та пабліки, Міноборони РФ в Telegram.

За словами губернатора, вночі проти понеділка в регіоні були зафіксовані атаки дронів, які нібито завдали ударів по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури. У Фролівському районі через це тимчасово обмежено рух залізничного транспорту.

Місцеві пабліки повідомляють, що після атаки БпЛА загорілася залізнична станція "Арчеда" у місті Фролово. Інформацію про зупинку поїздів у цьому населеному пункті підтвердила також російська залізниця.

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Пізніше в Міноборони РФ заявили, що протягом ночі російські системи ППО нібито збили 61 український безпілотник. Згідно з цими даними, 12 дронів було знищено над Воронезькою областю, 8 — над Бєлгородською, 6 — над Волгоградською, ще кілька — в Брянській, Ростовській, Московській і Рязанській областях. Також російське Міноборони стверджує, що 18 БпЛА знищили над Чорним морем, а ще 11 — над тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Ростовській області, Ставропольському краї, Північній Осетії та інших частинах Північнокавказького федерального округу.

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