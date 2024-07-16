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Дроны пограничников уничтожили ряд военных целей оккупантов под Бахмутом (видео)

Анастасия Крыщук

Дроны пограничников уничтожили ряд военных целей оккупантов под Бахмутом (видео)
Дроны пограничников уничтожили ряд военных целей оккупантов под Бахмутом

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Бахмутском направлении.

Там бойцы из бригады "Помста" уничтожили ряд военных целей ударными дронами. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Ударные дроны пограничников "Помсти" уничтожили ряд военных целей оккупантов на Бахмутском направлении. Среди них: вражеский легковой автомобиль, военный грузовик, две пушки-гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и пушка МТ-12 "Рапира", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть работу пограничников. Точное время и место уничтожения военной техники российских оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, 14 июля беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области россии.

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