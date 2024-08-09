Дроны СБУ в Курской области поразили еще один российский вертолет за 14 млн долларов (видео)

В Курской области россии, где продолжаются активные боевые действия, был обезврежен вертолет Ми-8. Вертолет стоимостью в 14 миллионов долларов был сбит FPV-дроном.

Видео поражения вражеского вертолета было опубликовано в Telegram-канале Сергея Стерненко.

"Воины подразделения М2 Центра специальных операций СБУ на Курщине смогли ударить вашим FPV по еще одному российскому вертолету. На этот раз Ми-8 получил удар в хвостовую часть дроном с мощной осколочной БЖД. Дальнейшая судьба Ми-8 неизвестна, но он перестал работать в указанном районе ", – прокомментировал эти кадры Сергей Стерненко.

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Источники издания OBOZ.UA отметили, что российский многоцелевой вертолет Ми-8 с подвеской для запуска неуправляемых ракет поражен в полёте FPV-дроном спецподразделения М2 Службы безопасности Украины в небе над Курской областью россии.

"Успешная охота СБУ на российские вертолеты продолжается. Служба Божья отработала еще одну цель с помощью fpv-дрона в Курской народной республике", — передает издание слова собеседника.

Добавим, что на днях стало известно, что бойцы СБУ дроном ударили по российскому боевому вертолету Ми-28 на пограничные Курской области россии.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

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