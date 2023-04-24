Друг Олега Винника рассказал о состоянии певца: 'живее всех живых'

"Пропавший" известный украинский певец Олег Винник во время войны активно помогает ВСУ. Он никуда не скрылся и тем более не умер.

В этом убедил товарищ артиста, бывший директор Дворца "Украина", военнослужащий Роман Недзельский. Он эмоционально отреагировал на пост в фан-группе певца об обсуждении состояния здоровья Винника.

На днях, напомним, видеоблогер Богдан Беспалов заявил, что Олег Винник борется с онкологическим заболеванием, что запатентовал свое имя в Германии и не планирует возвращаться в Украину.

Эту информацию сначала опровергла Валерия Барон – организатор официальной фан-группы Олега Винника в Facebook. Она утверждает, что нет подтвержденной документами информации, что певец болеет и так же неправдой. Винник не планирует возвращаться в Украину.

Читайте также: Телеведущая Еремеева объяснила, почему Олег Винник молчит о войне

Валерия Барон обратилась к фанатам певца и призвала их не верить всему, что пишут о певце. "В последнее время распространяется очень много недостоверной информации об артистах, в частности в YouTube - где разные "блоггеры" в погоне за хайпом, просмотрами и, соответственно, деньгами от монетизации размещают разнообразные ролики с откровенной ложью и клеветой об артистах", — добавила она.

Это сообщение организатора официальной фан-группы Винника прокомментировала одна из его поклонниц, спросив: "Это он жив или нет?". На ее слова ответил Роман Недзельский, который написал: "Дело Анатолича живет и работает на Победу Украины! Олег живее всех живых. Только с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пестиком, не дождутся, су*и".

Напомним, в апреле прошлого года известный певец Олег Винник обеспокоил поклонников своим исчезновением. Последний раз в публичном пространстве он появлялся 3 марта, когда опубликовал в Инстаграм видео-обращение по поводу вторжения россиян. Последний пост Винника в Facebook датируется 1 апреля 2022 года.

Вместе с Винником исчезла и певица Таюне (Таисия Сватко) – жена Олега Винника и член его команды. Последнее ее сообщение в Инстаграмме за 20 февраля 2022 года.

В сентябре 2022 года муж певицы Оксаны Билозир Роман Недзельский поделился на своей странице в Facebook совместным фото с Винником. Он сообщил, что благотворительный фонд певца помогает украинским военным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!