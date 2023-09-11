Духовка будет блестеть: всего одна таблетка этого средства поможет эффективно отмыть грязь

Духовка – это один из самых сложных для чистки предметов на кухне. Пригоревший жир и нагар могут скапливаться со временем и сделать духовку непригодной для использования.

К счастью, существует простой и эффективный способ очистить духовку с помощью таблетки для посудомоечной машины. Этот метод эффективен для удаления даже самых стойких загрязнений. Он также достаточно недорог и не требует использования химических средств.

Что вам понадобится:

Таблетка для посудомоечной машины Теплая вода Губка или щетка Перчатки для мытья посуды

Возьмите одну таблетку посудомоечной машины и окуните ее в теплую воду на несколько секунд.

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Затем извлеките таблетку из воды и потрите ею внутреннюю часть дверцы духовки. Протирайте, пока весь жир и грязь не растворятся.

Используйте губку для посуды (мягкой стороной), чтобы впитать избыток моющего средства.

Если дверца и стенки духовки слишком грязные и с первого раза вам не удается отмыть их таблеткой, попробуйте взять глубокий противень, налейте в него пол-литра горячей воды и положите в воду кусочки лимона.

Поставьте противень в духовку, прогретую до 100 градусов. Пусть противень стоит в разогретой духовке в течение 20-30 минут. Затем вытяните его, пусть духовка остынет. Затем повторите трюк с таблеткой для посудомойки.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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