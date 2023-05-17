Две неизвестные ранее картины Рембрандта случайно обнаружили в Британии (фото)

В Великобритании нашлись две ранее неизвестные картины нидерландского художника Рембрандта ван Рейна. Их стоимость может составлять от 5 до 8 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает Financial Times, аукционный дом Christie's продаст портреты в Лондоне. До этого они будут выставлены в Нью-Йорке и Амстердаме.

По данным издания, эти полотна XVII века случайно обнаружены в частной коллекции британской семьи – это два исключительно редких портрета Рембрандта, неизвестных искусствоведам и никогда не выставлявшихся на всеобщее обозрение. На них случайно наткнулись эксперты аукционного дома Christie's.

Один из специалистов, осматривавших полотна во время обычной экспертизы, заметил, что заметил портреты пожилых мужа и его жены из Лейдена, Нидерланды, они были датированы 1635 годом.

Теперь эти портреты будут выставлены на продажу в выставочных залах Christie's в Лондоне. Это произойдет 6 июля после того, как они будут выставлены в Нью-Йорке и Амстердаме.

Члены семьи, в чьей коллекции были полотна, сообщили Christie's, что купили эти портреты в 1824 году на аукционе Christie's.

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Исследователи говорят, что эти полотна были написаны в то время, когда Рембрандту уже удалось завоевать репутацию востребованного художника. Определено, что на картинах изображен Ян Виллемс ван дер Плюйма и его жена Япген Карелс. Эти супруги были связаны родственными связями с художником.

"Ван дер Плюйм, разбогатевший на сантехнике, был выдающейся фигурой в Лейдене. Их сын Доминик женился на дочери дяди Рембрандта. В год, когда были написаны портреты, участники купили сад рядом с садом матери Рембрандта", – пишет Financial Times.

Ранее мы сообщали, как житель Великобритании случайно наткнулся на старинные картины, когда делал ремонт на кухне.

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