Дві невідомі раніше картини Рембрандта випадково знайшли у Британії (фото)

У Великій Британії знайшлися дві раніше невідомі картини нідерландського художника Рембрандта ван Рейна. Їхня вартість може складати від 5 до 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Financial Times, аукціонний будинок Christie's продасть портрети у Лондоні. До цього вони будуть виставлені у Нью-Йорку та Амстердамі.

За даними видання, ці полотна XVII століття випадково виявлені в приватній колекції британської родини – це два винятково рідкісні портрети Рембрандта, невідомі мистецтвознавцям і які ніколи не виставлялися на загальний огляд. На них випадково натрапили експерти аукціонного дому Christie's.

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Один з фахівців, які оглядав полотна під час звичайної експертизи, зауважив, що помітив портрети літніх чоловіка та його дружини з Лейдена, Нідерланди, вони були датовані 1635 роком.

Тепер ці портрети будуть виставлені на продаж у виставкових залах Christie's у Лондоні. Це станеться 6 липня після того, як вони будуть виставлені в Нью-Йорку та Амстердамі.

Члени родини, у чиїй колекції знаходилися полотна, повідомили Christie's, що купили ці портрети у 1824 році на аукціоні Christie's.

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Дослідники кажуть, що ці полотна були написані у час, коли Рембрандту вже вдалося завоювати репутацію затребуваного художника. Визначено, що на картинах зображено Яна Віллемса ван дер Плюйма та його дружину Япген Карелс. Це подружжя було пов’язане родинним зв'язками з художником.

"Ван дер Плюйм, який розбагатів на сантехніці, був видатною фігурою в Лейдені. Їхній син Домінік одружився з донькою дядька Рембрандта. У рік, коли були написані портрети, учасники купили сад поруч із садом матері Рембрандта", – пише Financial Times.

Раніше ми повідомляли, як мешканець Великої Британії випадково натрапив на старовинні картини, коли робив ремонт на кухні.

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