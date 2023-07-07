Двое самцов черной мамбы устроили драку во дворе жителя Южной Африки (видео)

В Квинсбурге, Южная Африка, в частном дворе произошла невероятная потасовка между двумя огромными и опасными змеями – черными мамбами. Обе змеи, длившиеся более 2,4 метра, были сняты на видео во время этого ожесточенного поединка.

На кадрах, загруженных спасателем змей Ником Эвансом на Facebook, можно увидеть, как пара мамб борется почти пол часа, пытаясь свергнуть друг друга на землю. Большая змея длиной 2,6 метра пыталась прижать шею меньшей змеи, длиной 2,5 метра. По словам Эванса, этот эпизод повторился трижды, прежде чем меньшая змея ушла, выразив покорность.

Эти черные мамбы, известные своей опасностью, встретились из-за брачного сезона, вероятно, из-за конфликта в отношении самки. По словам эксперта Ирландского исследовательского совета в лаборатории Venom Systems в Университете Голвея, Джона Данбара, самцы мамбы не кусают друг друга, а борются до тех пор, пока один из них не подвергнется.

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Черная мамба известна своей печально известной репутацией одной из самых опасных ядовитых змей на планете. Их яд атакует нервную систему и мышцы жертвы, способную парализовать и даже убить человека всего за 20 минут. Однако эксперименты Данбара показали, что эти змеи довольно "застенчивы" и нападут только в случае угрозы или страха.

Данбар также объяснил, что битва между мамбами часто происходит в присутствии самок. Змеи заплетают свои тела друг вокруг друга, пытаясь доминировать и получить одобрение самки. Этот боевой ритуал представляет демонстрацию физической силы и выносливости.

Змеи черной мамбы также имеют иммунитет к яду своего вида. Это позволяет им спариваться и кормиться без риска отравления. Однако они могут быть уязвимы к собственному яду в некоторых случаях, особенно при высоких дозах.

Напомним, исследователи выяснили, что отдельный вид змей использует удивительную технику бегства во время опасности. В частности, карликовая тростниковая змея ускоряет бегство "превращаясь" в колесо.

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