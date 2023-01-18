Дженна Ортега удивила поклонников сексуальным образом на показе Saint Laurent в Париже (фото)

Дженна Ортега – Венздей Аддамс – появилась на показе Saint Laurent в Париже в стильном черном образе.

Американская актриса Дженна Ортега появилась на показе Saint Laurent в изысканном образе. Она выбрала черное платье из этого же бренда.

"Венздей Аддамс" стала звездой модного мероприятия, состоявшегося в Париже. Она снова обратилась к черному цвету, как и ее героиня из известного сериала.

20-летняя актриса, которая ростом всего 155 см, появилась на модном показе новой мужской коллекции Saint Laurent сезона Fall-Winter 2023-2024 под прицелом папарацци. Она выбрала сексуальный, но не менее роскошный, наряд в черном цвете. Платье было в пол от бренда Saint Laurent с открытой спиной и капюшоном.

Дженна Ортега – Венздей Аддамс – появилась на показе Saint Laurent в Париже в стильном черном образе.

На мероприятии актриса сидела в первом ряду, потому ярко показала свой образ для фотографов и участников показа. В свой образ она добавила массивные браслеты из золота и черного цвета. Звезда традиционно выделила глаза и губы.

Этот образ для Ортеги создавал известный звездный стилист Энрике Мелендес, надевавший ее на премию "Золотой глобус".

Дженна Ортега – Венздей Аддамс – появилась на показе Saint Laurent в Париже в стильном черном образе.

На модном показе Saint Laurent были Перси Уайт, Стив Лэйси, Конан Грей, Эван Мок, Аня Рубик, Лора Харриер.

В Париже с 17 по 22 января продлится неделя проходящего в Париже мужского языка. В этом сезоне свои коллекции представляют такие известные дизайнеры и бренды как Givenchy, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Dior, Louis Vuitton, Rick Owens и Paul Smith.

Все показы и презентации на подиумах этого сезона проходят в очном формате.

Напомним, что звезда популярного сериала от Netflix Дженна Ортега показала застройку своей подготовки к модному показу Valentino Unboxing. Дизайнер представил новую коллекцию весна-2023 в Париже.

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