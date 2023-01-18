Дженна Ортега здивувала шанувальників сексуальним образом на показі Saint Laurent у Парижі (фото)

Американська актриса Дженна Ортега з'явилася на показі Saint Laurent у вишуканому образі. Вона обрала чорну сукню від цього ж бренду.

"Венздей Аддамс" стала зіркою модного заходу, який відбувся в Парижі. Вона знову звернулась до чорного кольору, як і її героїня з відомого серіалу.

20-річна актриса, яка зростом всього 155 см, з'явилася на модний показ нової чоловічої колекції Saint Laurent сезону Fall-Winter 2023-2024 під прицілом папараці. Вона обрала сексуальне, але не менш розкішне, вбрання у чорному кольорі. Сукня була до підлоги від бренду Saint Laurent з відкритою спиною та капюшоном.

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На заході актриса сиділа в першому ряду, тому яскраво показала свій образ для фотографів та учасників показу. До свого образу вона додала масивні браслети з золота та чорного кольору. Зірка традиційно виділила очі та губи.

Цей образ для Ортеги створював відомий зірковий стиліст Енріке Мелендес, який одягав її на премію "Золотий глобус".

На модному показі Saint Laurent були Персі Уайт, Стів Лейсі, Конан Грей, Еван Мок, Аня Рубік, Лора Харрієр.

У Парижі з 17 по 22 січня триватиме тиждень чоловічої мови, який проходить в Парижі. Цього сезону свої колекції представляють такі відомі дизайнери та бренди, як Givenchy, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Dior, Louis Vuitton, Rick Owens та Paul Smith.

Усі покази та презентації на подіумах цього сезону відбуваються в очному форматі.

Нагадаємо, що зірка популярного серіалу від Netflix Дженна Ортега показала залаштунки своєї підготовки до модного показу Valentino Unboxing. Дизайнер представив нову колекцію весна-2023 у Парижі.

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