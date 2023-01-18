Дженна Ортега удивила поклонников сексуальным образом на показе Saint Laurent в Париже (фото)

Американская актриса Дженна Ортега появилась на показе Saint Laurent в изысканном образе. Она выбрала черное платье из этого же бренда.

"Венздей Аддамс" стала звездой модного мероприятия, состоявшегося в Париже. Она снова обратилась к черному цвету, как и ее героиня из известного сериала.

20-летняя актриса, которая ростом всего 155 см, появилась на модном показе новой мужской коллекции Saint Laurent сезона Fall-Winter 2023-2024 под прицелом папарацци. Она выбрала сексуальный, но не менее роскошный, наряд в черном цвете. Платье было в пол от бренда Saint Laurent с открытой спиной и капюшоном.

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На мероприятии актриса сидела в первом ряду, потому ярко показала свой образ для фотографов и участников показа. В свой образ она добавила массивные браслеты из золота и черного цвета. Звезда традиционно выделила глаза и губы.

Этот образ для Ортеги создавал известный звездный стилист Энрике Мелендес, надевавший ее на премию "Золотой глобус".

На модном показе Saint Laurent были Перси Уайт, Стив Лэйси, Конан Грей, Эван Мок, Аня Рубик, Лора Харриер.

В Париже с 17 по 22 января продлится неделя проходящего в Париже мужского языка. В этом сезоне свои коллекции представляют такие известные дизайнеры и бренды как Givenchy, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Dior, Louis Vuitton, Rick Owens и Paul Smith.

Все показы и презентации на подиумах этого сезона проходят в очном формате.

Напомним, что звезда популярного сериала от Netflix Дженна Ортега показала застройку своей подготовки к модному показу Valentino Unboxing. Дизайнер представил новую коллекцию весна-2023 в Париже.

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