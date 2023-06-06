Единственная в мире панда-альбинос живет в Китае: видео, как выглядит

В Китае в заповеднике "Вэньчуань-Волун" в 2019 году заметили странного медведя, попавшего в фотоловушку. Он был белым и без пятен.

Выяснилось, что это панда. Этот альбинос единственная в мире панда с такой генетической мутацией.

После этого панда-альбинос ни разу не попадала в видеоловушки, потому зоологи уже считали, что она погибла. Однако недавно медведь снова покрасовался перед камерами.

Читайте также: Ученым удалось снять процесс питания китовой акулы на дне океана (редкие кадры)

На кадрах, снятых в заповеднике, видно, что панда имеет шерсть бело-кремового цвета, светлые когти и красные глаза — характерные признаки альбиноса.

Исследователи проследили, что она здорова и общается с другими особями, где проживает. Считается, что ее возраст составляет пять-шесть лет. Какого она пола – пока неизвестно.

Читайте также: Новый вид геккона с психоделическими глазами нашли в Австралии, как выглядит (фото)

Теперь в заповеднике "Вэньчуань-Волун" создана отдельная группа для наблюдения за этой пандой. Исследователи изучили возможные привычки медведя, а также установили и настроили камеры с активацией движения, чтобы зафиксировать его передвижение.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!