Егерская бригада ВСУ ударила по норам оккупантов возле Бахмута (видео)

Украинские защитники показали искусную работу возле Бахмута. С помощью корректировавшего огонь БПЛА им удалось зачистить позиции врага.

Об этом сообщается в аккаунте БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ на Facebook. Отмечается, что дроны просто повисли над позициями оккупантов.

“Полный разгром. По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ, наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть нарезку кадров работы егерской бригады. Хороший финиш этой операции стал возможным благодаря мастерству оператора дрона.

“Дроны зависли над позициями россиян и корректировали огонь. И при этом в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери кафиров — не менее десятка. Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШВ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали впоследствии", – написали армейцы.

Напомним, что руководитель ГУР Минобороны Кирилла Буданова в прямом эфире заявил, что россияне сделали из Бахмута совсем не подходящий для жизни город.

В свою очередь, аналитики ISW отмечают, что наступление российских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации. Маловероятно, что их атаки дадут значительный оперативный успех.

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