Єгерська бригада ЗСУ вдарила по норах окупантів біля Бахмуту (відео)

Українські захисники показали вправну роботу біля Бахмуту. За допомогою БПЛА, що корегував вогонь, їм вдалося зачистити позиції ворога.

Про це повідомляється в акаунті БПЛА 71 окремої єгерської бригади ДШВ на Facebook. Зазначається, що дрони просто повисли над позиціями окупантів.

“Повний розгром. За наведенням операторів БПЛА 71 окремої єгерської бригади ДШВ, наша артилерія накрила ворожі укріплення поблизу Бахмута. Та так влучно, що окупантів там майже не залишилося", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити нарізку кадрів з роботи єгерської бригади. Гарний фініш цієї операції став можливим завдяки майстерності оператора дрону.

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“Дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь. І заодно в реальному часі знімали хід атаки. Вони й зафіксували втрати окупантів — не менше десятка. Їхні позиції нищівний вогонь вичистив настільки, що єгерям ДШВ залишалося туди просто зайти. Це вони й зробили згодом", - написали армійці.

Нагадаємо, що керівник ГУР Міноборони Кирила Буданова в прямому ефірі заявив, що росіяни зробили з Бахмута зовсім не придатне для життя місто.

У свою чергу, аналітики ISW зазначають, що наступ російських окупантів у Бахмуті близький до кульмінації. Малоймовірно, що їхні атаки дадуть значний оперативний успіх.

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