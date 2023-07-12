Эксначальник Управления СБУ в Харьковской области обвиняется в госизмене: грозит пожизненное заключение (видео)

Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина

Руководитель спецслужбы пограничного региона, считая следующую перспективу успешной, занялся деятельностью, направленной на повреждение обороноспособности и государственной безопасности Украины, надеясь, что оккупационная власть России учтет его действия.

Один из его актов включал организацию попытки устранения Председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от исполнения его обязанностей с целью воспрепятствовать осуществлению необходимых мер правового режима военного положения и захвата государственной власти в регионе.

Читайте также: В СБУ назвали виновников подрыва плотины Каховской ГЭС

Кроме того, он через СМИ распространял ложную информацию, дискредитируя действующие власти Харькова и области. Он также пытался парализовать работу органов безопасности региона, мешая функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны.

Злоупотребляя своим положением, он сознательно не обеспечил выполнение задач Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и без всяких законных оснований отдал приказ личному составу покинуть административное помещение и территорию Харькова.

Кроме того, он создал условия для передачи врагу оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий и средств индивидуальной защиты военнослужащих, находившихся на хранении в здании Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Также в условиях военного положения он самовольно покинул место несения службы без обоснованных причин.

Бывший руководитель Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области обвиняется в совершении уголовных правонарушений, таких как государственная измена, самовольное оставление воинской части или места службы и неповиновение.

За эти преступления ему грозит пожизненное заключение. Дело будет передано в суд после ознакомления стороной защиты с материалами.

Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по этим делам.

Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области был направлен в суд. Его обвиняют в государственной измене и нарушении установленного порядка несения военной службы.

Досудебное расследование, проведенное работниками Государственного бюро расследований, было завершено в марте этого года, после чего продолжался процесс ознакомления обвиняемого с материалами дела.

Что касается затягивания процесса ознакомления с материалами уголовного производства стороной защиты, следователи за процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора принимали меры по обеспечению выполнения разумных сроков досудебного расследования и ограничили права стороны защиты.

Ранее мы писали о том, как СБУ разоблачила блоггеров, снимавших работу ПВО во время ракетной атаки на Киев и заблокировавших работу онлайн-камер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!