В СБУ назвали виновников подрыва плотины Каховской ГЭС (аудиоперехват)

Служба безопасности Украины опубликовала аудио-перехват разговоров российских террористов, подтверждающий, что дамбу Каховской ГЭС подорвала диверсионная группа кафиров.

В пресс-службе СБУ сообщили, что оккупанты рассказывали друг другу в телефонном разговоре, что не украинская сторона причастна к подрыву дамбы, а их диверсионная группа.

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Публикуем полную версию перехвата разговора оккупантов о подрыве Каховской ГЭС:

– Новости, вчера в телеге видос был: стоит солдат, ну, лицо закрыто, там во всем том снаряжении, и рассказывает, что нет никакого затопления, что люди нормально живут. А позади него окно и видно, что там, блин, море по колено.

– Ага, ха, прикольно. Это ты о том, что это разрушили ГЭС, ГЭС?

– Да, да, да.

– Ну да.

– Там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор их какой-то атомный.

– Ну и нормально сами себе натворили, долбанное и все.

– Да это наши сделали, это не их, это наши сделали.

– Да ты что, наши, а говорили, что это хохлы долбанули.

– Там не долбанули, там это наша диверсионная группа, они хотели, ну типа, этой дамбой пугать. Ушло не по плану, а больше, чем они планировали.

– А, ну конечно, накроет, как это, как в Чернобыле, да?

– Ну. Построение же 50-х годов. Быстро поползла, ушла, а там чуть пониже сафари-парк был. Короче, тысяча животных погибли.

– Ясно…

Глава СБУ Василий Малюк, комментируя экоцид россиян, заявил: российская федерация окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру.

"Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых" исполнителей преступлений", – добавил он.

Напомним, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

В МАГАТЭ пока не заметили угроз для Запорожской АЭС, агентство заявило о постоянном мониторинге ситуации.

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