В СБУ назвали винуватців підриву греблі Каховської ГЕС (аудіоперехоплення)

Служба безпеки України опублікувала аудіоперехоплення розмов російських терористів, з якого підтверджується, що греблю Каховської ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

У пресслужбі СБУ повідомили, що окупанти розповідали один одному у телефонній розмові, що не українська сторона причетна до підриву греблі, а їхня диверсійна група.

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Публікуємо повну версію перехоплення розмови окупантів щодо підриву Каховської ГЕС:

– Новини, он вчора в телезі відос був: стоїть солдат, ну, обличчя закрите, там у всьому тому спорядженні, і розповідає, що нема ніякого затоплення, що люди нормально живуть. А позаду нього вікно і видно, що там, блін, море по коліна.

– Ага, ха, прикольно. Це ти про те, що це ГЕС, ГЕС ту, що зруйнували?

– Да, да, да.

– Ну да.

– Там основна проблема в тому, що ця ГЕС, вона, виявляється, охолоджує реактор їхній атомний якийсь.

– Ну і нормально самі собі натворили, довбане та й усе.

– Так це наші зробили, це не їхні, це наші зробили.

– Та ти що, наші, а говорили, що це хохли довбанули.

– Там не довбанули, там це наша диверсійна група, вони хотіли, ну типу, цією дамбою лякати. Пішло не по плану, а більше, ніж вони планували.

– А, ну звичайно, накриє, як це, як в Чорнобилі, да?

– Ну. Побудова же 50-х років. Швидко поповзла, пішла, а там трохи нижче сафарі-парк був. Коротше, тисячу тварин загинули.

– Ясно…

Голова СБУ Василь Малюк, коментуючи екоцид росіян, заявив: російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу.

"Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", – додав він.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.

У МАГАТЕ поки не помітили загроз для Запорізької АЕС, агенція заявила про постійний моніторинг ситуації.

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