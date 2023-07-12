Ексначальника Управління СБУ в Харківській області звинувачують у держзраді: загрожує довічне ув’язнення (відео)

Керівник спецслужби прикордонного регіону, вважаючи наступну перспективу успішною, зайнявся діяльністю, спрямованою на пошкодження обороноздатності та державної безпеки України, сподіваючись, що окупаційна влада рф врахує його дії.

Один з його актів включав організацію спроби усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання його обов'язків з метою перешкодити здійсненню необхідних заходів правового режиму воєнного стану та захоплення державної влади в регіоні.

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Крім того, він через ЗМІ поширював неправдиву інформацію, дискредитуючи діючу владу Харкова та області. Він також намагався паралізувати роботу органів безпеки регіону, заважаючи функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони.

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Зловживаючи своїм становищем, він свідомо не забезпечив виконання завдань Управління Служби безпеки України в Харківській області та без жодних законних підстав віддав наказ особовому складу покинути адміністративне приміщення та територію Харкова.

Крім того, він створив умови для передачі ворогу зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій та засобів індивідуального захисту військовослужбовців, які знаходилися на зберіганні в адміністративній будівлі Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Також, умовах воєнного стану, він самовільно залишив місце несення служби без обґрунтованих причин.

Колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, таких як державна зрада, самовільне залишення військової частини або місця служби та непокора.

За ці злочини йому загрожує довічне ув'язнення. Справа буде передана до суду після ознайомлення стороною захисту з матеріалами.

Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво цими справами.

Обвинувальний акт щодо колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області було направлено до суду. Його обвинувачують у державній зраді та порушенні встановленого порядку несення військової служби.

Досудове розслідування, проведене працівниками Державного бюро розслідувань, було завершено у березні цього року, і після цього тривав процес ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи.

Стосовно затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стороною захисту, слідчі за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора вживали заходів для забезпечення виконання розумних строків досудового розслідування та обмежили права сторони захисту.

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