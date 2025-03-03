Эксперт назвал оптимальный пробег при выборе подержанного автомобиля

Профессиональный эксперт назвал оптимальный пробег для автомобиля с пробегом. При выборе авто на вторичном рынке специалист рекомендует учитывать соотношение цены, технического состояния и пробега.

Многие покупатели считают, что показатели одометра играют решающую роль. Однако эксперт по сервисному обслуживанию в комментарии для сайта ampercar.com отметил, что этот показатель не всегда является корректным. Он также рассказал, на какие аспекты следует обращать внимание, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем.

"Считается, что среднестатистический автомобиль проезжает 15-20 тыс. км в год. Таким образом, для машины возрастом 5 лет нормальным будет пробег 75-100 тыс. км. Однако это усредненный показатель, который сильно зависит от условий эксплуатации", – подчеркнул специалист.

Так, агрессивный стиль вождения и регулярные поездки в пробках приводят к более быстрому износу двигателя и сцепления, чем спокойная езда по трассе. К тому же эксперт отметил, что малый пробег далеко не всегда является плюсом.

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"Машина с пробегом 50 тысяч километров за 10 лет (5 тыс. километров в год) может иметь скрытые проблемы. Застой приводит к высыханию резиновых уплотнителей, коррозии тормозных дисков, деградации жидкостей. Также возможен скрученный пробег – проверьте историю через сервисы или сервисные книжки", – предостерегает специалист.

Он отметил, что оптимальным пробегом для бензиновых авто считается диапазон от 100 до 150 тысяч километров. После этого повышается вероятность износа поршневой группы, турбины и других ключевых компонентов. В то же время он отметил, что при надлежащем техническом обслуживании даже 250 тысяч километров не является критической отметкой.

В то же время дизельные двигатели отличаются большей долговечностью, поэтому пробег в пределах 100-200 тысяч километров считается допустимым, особенно при условии своевременного техобслуживания. Однако ремонт таких моторов стоит дороже, поэтому перед покупкой важно убедиться, что топливная система не имеет неисправностей.

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Часто идеальный пробег зависит от бренда автомобиля и страны его происхождения.

"Некоторые производители заслужили репутацию безотказных. Например, Toyota, Honda, Subaru, Lexus - японские авто часто сохраняют хорошее состояние даже после 200 тысяч км. Премиальные марки, как Mercedes-Benz и Volvo, имеют запас прочности, но требуют дорогостоящего обслуживания. А Kia, Hyundai демонстрируют высокую надежность до 200 тысяч километров", – рассказывает специалист.

В любом случае он рекомендует перед покупкой авто провести диагностику в техцентре, чтобы выявить возможные неисправности двигателя, трансмиссии и подвески. Дополнительно стоит проверить историю транспортного средства, сервисную документацию и страховые записи.

"Обратите внимание на салон. Так, сильно изношенный руль или сиденья при низком пробеге – красный флаг. Проверьте расходники: если ремень ГРМ, фильтры, жидкости не менялись вовремя – готовьтесь к расходам", – добавил эксперт по сервису.

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