Эксперт по садоводству объяснил, что обязательно нужно сделать в саду в октябре

Осеннее садоводство – это уборка открытого пространства от лета и подготовка к зимним морозам. Это также отличное время для посадки любых весенних луковиц на следующий год.

Эксперты по садоводству назвали несколько конкретных задач, которые следует сделать в течение осени, чтобы подготовить сад к зиме. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для тех, кто любит яркие цвета весной, сейчас лучшее время приготовить сад. Также осенью следует почистить теплицу.

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Уберите любое затенение, созданное на лето, и регулярно убирайте любой мусор и мертвый растительный материал. Не забудьте хорошо вымыть окна, чтобы внутрь входило как можно больше света.

Сейчас хорошее время, чтобы начать стричь живые изгороди, поскольку их рост будет замедляться. Сделав это сейчас, у них будет больше шансов оставаться в форме до следующей весны.

Также стоит позаботиться о газоне. Вы можете рассмотреть возможность аэрации газона садовыми вилами, чтобы предотвратить заболачивание. Это также позволит газону дышать, а важные питательные вещества попадут в корни.

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