Эксперты напомнили сорта гортензии, которые нельзя обрезать в сентябре

Садоводы знают, что сентябрь – пора обрезать гортензии. Но будьте осторожны, некоторые сорта являются исключениями.

Не все гортензии зацветают сразу. Именно этот элемент необходимо учитывать в графике обрезки, сообщает POSITIVR.

Некоторые растения цветут весной и обладают особенностью образовывать новые цветы на старой древесине. Однако большинству гортензий нужно больше времени, чтобы вырасти, и они создают красивые букеты только с июня и на новой древесине.

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Именно по этой первой категории придется быть бдительными. Если гортензии цветут весной, забудьте об обрезке в сентябре, рискуя повредить их последующему цветению. Напротив, идеально было бы предложить им небольшую срезку в конце цветения весной.

Hydrangea macrophylla 'Early Blue' – одна из раноцветущих гортензий. Этот крупнолистный сорт дает голубые шариковые цветы ранней весной, обычно в апреле или мае, в зависимости от региона и погодных условий.

С другой стороны, вы можете взять ножницы в этом месяце для многих сортов гортензий:

летние цветущие гортензии, такие как hydrangea macrophylla, которую также называют крупнолистной гортензией, производит большие скопления белых цветов, hydrangea arborescens, hydrangea serrata или гортензия лазячая;

сорта гортензии с непрерывным цветением: гортензия крупнолистная "Endless Summer", гортензия пильчатая "Tuff Stuff", гортензия метельчатая "Little Lime", гортензия древовидная "Invincibelle".

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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