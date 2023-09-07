Експерти нагадали сорти гортензії, які не можна обрізати у вересні

Садівники знають, що вересень – час обрізати гортензії. Але будьте обережні, деякі сорти є винятками.

Не всі гортензії зацвітають одночасно. Саме цей елемент необхідно враховувати в графіку обрізки, повідомляє POSITIVR.

Деякі рослини цвітуть навесні і мають особливість утворювати нові квіти на старій деревині. Однак більшості гортензій потрібно більше часу, щоб вирости, і вони створюють красиві букети лише з червня і на новій деревині.

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Саме щодо цієї першої категорії доведеться бути пильними. Якщо ваші гортензії цвітуть навесні, забудьте про обрізку у вересні, ризикуючи зашкодити їх наступному цвітінню. Навпаки, ідеальним було б запропонувати їм невелику зрізку в кінці цвітіння навесні.

Hydrangea macrophylla 'Early Blue' – одна з тих гортензій, що рано цвітуть. Цей крупнолистий сорт дає блакитні кулькові квіти ранньою весною, зазвичай у квітні або травні, залежно від регіону та погодних умов.

З іншого боку, ви можете взяти ножиці цього місяця для багатьох сортів гортензій:

літні квітучі гортензії, такі як hydrangea macrophylla, яку також називають великолистою гортензією, виробляє великі скупчення білих квітів, hydrangea arborescens, hydrangea serrata або гортензія лазяча;

сорти гортензії з безперервним цвітінням: гортензія великолистна "Endless Summer", гортензія пильчаста "Tuff Stuff", гортензія волотисте "Little Lime", гортензія деревовидна "Invincibelle".

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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