Эксперты назвали лучшую температуру для стирки полотенец и постели: убивает постельных клопов

Постельные клопы – это очень крошечные насекомые, питающиеся кровью, прячущиеся в складках и щелях мебели и тканей в светлое время суток. Уничтожить этих вредителей не так-то просто.

Постельные клопы очень устойчивы и могут выживать в разных условиях с удивительной легкостью. Впрочем, постельные принадлежности и полотенца можно постирать при определенной температуре, сообщает Express.co.uk.

Эксперты советуют стирку белья при 60 градусах в течение 30 минут. Это уничтожает всех постельных клопов и их яйца.

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Снижение температуры до 40 градусов убивает всех взрослых постельных клопов, но только 25% яиц. Эксперты утверждают, что для стирки полотенец и постельного белья их нужно предварительно класть в герметичный пакет.

Таким образом, удастся избежать риска распространения постельных клопов в других местах. Затем поместите пакеты в стиральную машину и откройте или разорвите их внутри.

Процесс стирки можно повторить снова, чтобы повысить шансы на максимальный успех. Также лучше запустить эти вещи в один из самых длинных вариантов цикла стирки.

Напомним, мы рассказали о нескольких проверенных и эффективных способах, которые помогут качественно постирать и высушить пуховую куртку.

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