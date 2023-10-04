Эксперты назвали основные способы сохранить тепло, не включая отопление

Приближается зима, поэтому важно поддерживать дома тепло. Однако включение отопления для многих может быть невыгодно из-за роста счетов за электроэнергию.

Эксперт по недвижимости и генеральный директор Art Windows and Doors Аллан Рейд поделился советами, как можно сохранить тепло в доме, не включая отопление. Об этом сообщает Express.co.uk.

По словам эксперта, через окна теряется около 10% тепла, что делает их одним из самых больших источников теплопотерь. В домах часто есть несколько окон и в каждой комнате, из-за сквозняков в доме может быть холодно. Чтобы бороться с этим, эксперт рекомендовал утеплить окна.

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Также можно рассмотреть электрические одеяла. Они очень популярным, эффективным и дешевым средством для сохранения тепла.

Кроме этого можно переставить мебель подальше от окон в места, где в доме больше тепла. Также убедитесь, что мебель не прикрывает какие-либо источники тепла, как радиаторы.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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