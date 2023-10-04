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Суспільство

Експерти назвали основні способи зберегти тепло, не вмикаючи опалення

Анастасія Крищук

Експерти назвали основні способи зберегти тепло, не вмикаючи опалення

Наближається зима, тому важливо підтримувати вдома тепло. Однак увімкнути опалення для багатьох може бути невигідним через зростання рахунків за електроенергію.

Експерт з нерухомості та генеральний директор Art Windows and Doors Аллан Рейд поділився порадами, як можна зберегти тепло в оселі не вмикаючи опалення. Про це повідомляє Express.co.uk.

За словами експерта, через вікна втрачається близько 10% тепла, що робить їх одним із найбільших джерел тепловтрат. У будинках часто є кілька вікон і в кожній кімнаті, через протяги в будинку може бути холодно. Щоб боротися з цим, експерт рекомендував утеплити вікна.

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Також можна розглянути електричні ковдри. Вони є дуже популярним, ефективним і дешевим засобом для збереження тепла.

Окрім цього можна переставити меблі подалі від вікон у місця, де у домі більше тепла. Також переконайтеся, що меблі не затуляють будь-які джерела тепла, як радіатори.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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Суспільство