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Эксперты назвали основные способы сохранить тепло, не включая отопление

Анастасия Крыщук

Эксперты назвали основные способы сохранить тепло, не включая отопление

Приближается зима, поэтому важно поддерживать дома тепло. Однако включение отопления для многих может быть невыгодно из-за роста счетов за электроэнергию.

Эксперт по недвижимости и генеральный директор Art Windows and Doors Аллан Рейд поделился советами, как можно сохранить тепло в доме, не включая отопление. Об этом сообщает Express.co.uk.

По словам эксперта, через окна теряется около 10% тепла, что делает их одним из самых больших источников теплопотерь. В домах часто есть несколько окон и в каждой комнате, из-за сквозняков в доме может быть холодно. Чтобы бороться с этим, эксперт рекомендовал утеплить окна.

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Также можно рассмотреть электрические одеяла. Они очень популярным, эффективным и дешевым средством для сохранения тепла.

Кроме этого можно переставить мебель подальше от окон в места, где в доме больше тепла. Также убедитесь, что мебель не прикрывает какие-либо источники тепла, как радиаторы.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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