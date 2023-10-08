Эксперты назвали самые частые причины лишения субсидии: о чем следует знать

За что могут лишить жилищной субсидии

Украинский Кабинет Министров установил исчерпывающий перечень оснований, по которым могут отказать в назначении субсидии. Однако важно также помнить, что после проведения верификации могут снизить или отменить субсидию. Чтобы избежать этого, некоторые правила следует соблюдать.

Людмила Куса, партнер и адвокат компании GRACERS, рассказывает, что субсидия на коммунальные услуги назначается в том случае, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Кроме этого, Постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в назначении субсидии.

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В назначении субсидии могут отказать в следующих случаях:

Большая площадь жилого помещения Если общая площадь жилья превышает 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратных метров для домов. Транспортное средство: Если у каждого из членов семьи есть собственное транспортное средство, которое подлежит регистрации и возраст которого меньше 5 лет (кроме мопедов и прицепов), или если в семье есть более одного транспортного средства и возраст каждого меньше 15 лет (кроме мопедов и прицепов). Доход: Если в семье есть лица, достигшие 18 лет и у них вообще отсутствуют доходы или начисленный среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы и не уплачен ЕСВ в установленном размере в течение трех месяцев. Выезд за границу: Если кто-либо из членов семьи находился за границей совокупно более 60 дней. Операции на крупную сумму: Если кто-либо из членов семьи совершил операцию на сумму, превышающую 50 000 гривен. Задолженность за коммунальные услуги Если у уполномоченного органа есть информация о наличии просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен) на день обращения по назначению субсидии. Несоответствие критериям: Если кто-либо из членов семьи владеет более одной жилой единицы (квартиры или дома). Сохраненные средства: Если кто-либо из членов семьи имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства или ОВГЗ на общую сумму, превышающую 100 000 гривен. Валютные операции: Если кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев совершил сделки по покупке иностранной валюты, банковских металлов на сумму, превышающую 50 000 гривен.

Эти правила касаются назначения субсидии, и важно соблюдать их во избежание отказа или уменьшения суммы субсидии.

Кроме того, субсидию могут отказать, если не были предоставлены все необходимые документы для ее назначения. В такие документы входят:

Заявление о назначении жилищной субсидии.

Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии.

Справка о доходах (если в декларации указаны некоторые доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС).

Копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии).

Договор найма (аренды) (при).

Решение суда (при).

Документы, которые могут подтвердить не проживание лица по месту регистрации (при необходимости).

Если во время верификации будут обнаружены злоупотребления или нарушения правил, субсидию могут отменить или снизить. Поэтому важно соблюдать требования и правила при получении субсидии, а также предоставлять все необходимые документы для ее назначения.

Заметим, что, как правило, выплаты могут быть возобновлены, если будут предоставлены соответствующие подтверждающие документы.

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