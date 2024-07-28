Эксперты назвали ТОП-10 кроссоверов, которые долго не теряют свою цену

Согласно исследованиям, в течение первых трех лет использования авто может потерять от 15% до 40% своей стоимости, даже если его состояние остается почти идеальным. Например, спортивный седан Maserati Quattroporte через три года может стоить всего 35,5% от первоначальной цены. Поэтому специалисты рекомендуют перед покупкой автомобиля изучить список моделей, которые лучше всего удерживают свою первоначальную стоимость.

Приобретение нового авто часто происходит без учета его будущей цены при перепродаже. Например, не многие задумываются над тем, сколько можно будет выручить за автомобиль через 3-5 лет эксплуатации. Раньше автовладельцы обычно покупали новые транспортные средства и использовали их много лет. Однако современные покупатели часто предпочитают менять автомобили каждые 4-5 лет.

Эксперты из издания WhatCar провели исследование автомобильного рынка и выявили, какие кроссоверы лучше всего сохраняют свою первоначальную стоимость.

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Для исследования были использованы данные о рыночной цене авто через три года после покупки и сравнивались с первоначальной стоимостью. В результате был составлен список из десяти кроссоверов, которые демонстрируют наименьшее падение в цене.

Вот ТОП-10 кроссоверов:

1. Lamborghini Urus – остаточная стоимость: 72.6%

2. Mercedes G-Class – остаточная стоимость: 62.3%

3. Lotus Eletre — Остаточная стоимость: 60.8%

4. Land Rover Defender – остаточная стоимость: 58.1%

5. Mini Countryman – остаточная стоимость: 57.3%

6. Range Rover – остаточная стоимость: 56.54%

7. Range Rover Sport – остаточная стоимость: 56.53%

8. Renault Scenic E-Tech – остаточная стоимость: 56.3%

9. Land Rover Discovery – остаточная стоимость: 54.5%

10. Tesla Model Y – остаточная стоимость: 53.7%.

Стоит отметить, что правильный выбор автомобиля, который сохраняет свою ликвидность, может стать выгодной инвестицией, которая принесет удовольствие от владения авто на долгие годы. Выбранные модели не только сохраняют свою стоимость, но и имеют хорошие технические характеристики и дарят эмоциональный опыт вождения.

Напомним, ранее мы писали о топ-5 самых доступных новых автомобилей 2024 года.

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