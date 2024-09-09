Эксперты назвали ТОП-5 надежных кроссоверов с 'вечными' вариаторами

Несмотря на распространенное представление, что вариаторные коробки передач (CVT) являются ненадежными, это не всегда соответствует действительности. Существуют модели вариаторов, которые обеспечивают плавность работы, экономичность и высокую надежность.

Портал "Твоя Машина" выделил пять кроссоверов с такими коробками, которые сегодня считаются лучшими в своем сегменте.

1. Honda CR-V

Honda CR-V имеет вариатор BRJA, который является собственной разработкой компании и считается очень надежным. Этот вариатор работает в паре с 2,4-литровым двигателем, который обеспечивает крутящий момент в 250 Нм. При надлежащем обслуживании такая трансмиссия может без проблем служить более 300 000 км.

2. Subaru Forester

Subaru Forester комплектуется вариатором TR580 (Lineartronic), который взаимодействует с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра и выдерживает крутящий момент до 250 Нм. Такая трансмиссия обычно может служить до 200 000 км без серьезных поломок.

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3. Nissan Murano

Для модели Nissan Murano компания Jatco разработала вариатор JF010E, который применялся с 2002 по 2017 год на моделях Murano и Teana. Эта трансмиссия выдерживает крутящий момент до 350 Нм и способна работать без проблем до 250 тысяч км.

4. Toyota RAV4

Toyota RAV4 третьего и четвертого поколений, производившиеся с 2005 по 2019 год, были оснащены трансмиссией K112 от Aisin. Эта коробка передач эффективно работает с 2,4-литровым двигателем и крутящим моментом до 235 Нм, обеспечивая надежную эксплуатацию на пробегах до 250 000 км и более.

5. Mitsubishi Outlander

Для Mitsubishi Outlander, выпущенных с 2005 по 2019 год, использовался вариатор Jatco JF011E, который сочетался с 2,5-литровым двигателем и имел ресурс до 200 000 км.

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