Эксперты объяснили, как избавиться от затхлого запаха от полотенец: забудьте про уксус

Просто постирать полотенца с кислым запахом недостаточно, чтобы избавиться от затхлого запаха. Может показаться, что плесень и неприятные запахи исчезают сразу после стирки, но они вернутся с удвоенной силой.

Если полотенца обладают затхлым запахом, всегда отделяйте их от свежих полотенец и другого белья, иначе затхлость распространится на другие вещи. Об этом сообщает Express.co.uk.

Если вы не можете сразу постирать белье, избегайте уборки затхлых полотенец в корзине для белья или в стиральной машине. Поместите их ровно или повесьте, чтобы начать процесс циркуляции воздуха.

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Белый уксус может оказаться эффективным в удалении затхлого запаха полотенца, однако есть лучший метод – масло чайного дерева. Это эфирное масло обладает антибактериальными свойствами.

Добавьте несколько капель масла чайного дерева в стиральную машину во время стирки полотенец, чтобы удалить затхлый запах.

Масло чайного дерева можно использовать для чистки стиральной машины. Просто добавьте несколько капель масла на влажную ткань и протрите внутреннюю часть барабана стиральной машины, а затем оставьте крышку или дверцу открытой на час или около того.

Этот метод очистки также очень полезен для удаления плесени и плесени на уплотнениях стиральной машины – это поможет поддерживать прибор в отличном рабочем состоянии.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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