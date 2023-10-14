Експерти пояснили, як позбутися затхлого запаху з рушників: забудьте про оцет

Просто випрати рушники з кислим запахом недостатньо, щоб позбутися затхлого запаху. Може здатися, що пліснява та неприємні запахи зникають відразу після прання, але вони повернуться з подвоєною силою.

Якщо рушники мають затхлий запах, завжди відокремлюйте їх від свіжих рушників та іншої білизни, інакше затхлість пошириться на інші речі. Про це повідомляє Express.co.uk.

Якщо ви не можете відразу випрати білизну, уникайте збирання затхлих рушників у кошику для білизни або в пральній машині. Натомість покладіть їх рівно або повісьте, щоб розпочати процес циркуляції повітря.

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Білий оцет може виявитися ефективним у видаленні затхлого запаху рушника, однак є кращий метод – олія чайного дерева. Ця ефірна олія має антибактеріальні властивості.

Додайте кілька крапель олії чайного дерева в пральну машину під час прання рушників, щоб видалити затхлий запах.

Масло чайного дерева також можна використовувати для чищення пральної машини. Просто додайте кілька крапель олії на вологу тканину та протріть внутрішню частину барабана пральної машини, а потім залиште кришку або дверцята відкритими на годину або близько того.

Цей метод очищення також дуже корисний для видалення плісняви ​​та цвілі на ущільненнях пральної машини – це допоможе підтримувати прилад у чудовому робочому стані.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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