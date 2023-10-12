Эксперты объяснили, как легко избавиться от клопов на комнатных растениях

Вредители на комнатных растениях могут развиваться зимой, когда включено центральное отопление. Эксперт поделился главными советами, как их заметить и навсегда изгнать.

Растения могут страдать от вредителей, таких как тля, мучнистый червец, щитовка и клещи. Когда речь идет о пестицидах, лучше всего соблюдать естественные методы, и есть много полностью натуральных домашних средств, сообщает Express.co.uk.

Изолируйте зараженное растение, чтобы предотвратить распространение вредителей на другие комнатные растения. Также внимательно следите за другими окрестными растениями на наличие признаков вредителей комнатных растений в течение трех-четырех недель.

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Когда растение будет подальше от других, тщательно очистите место, где оно было, мыльной водой, чтобы избавиться от вредителей, которые могут остаться. Промойте зараженное растение инсектицидным мылом или вы можете использовать мягкое жидкое мыло.

Используйте ватный тампон, смоченный спиртом, и протрите жуков, чтобы убить и удалить их из растения. Кроме того, мойте горшок и лоток с растениями мыльной водой, поскольку вредители могут легко укрыться под краем горшка.

Мучных червей, которые являются одними из самых распространенных вредителей, часто принимают за грибок или плесень, поскольку они могут выглядеть как хлопок или белый порошок. Они имеют тенденцию скапливаться на стеблях и суставах листьев.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения являются ядовитыми.

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