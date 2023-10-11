Эксперты объяснили, как правильно хранить тыкву, чтобы она дольше оставалась свежей

Сейчас сезон тыкв, и многие наполнят холодильники овощами. Но каков именно правильный способ хранить его, чтобы остановить гниение?

Важно правильно хранить тыквы, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Есть несколько советов, которые помогут с этим, сообщает Express.co.uk.

Выбирайте тыквы без порезов и мягких пятен, поскольку поврежденные участки могут привести к более быстрой порче. Выбирайте тыквы с жесткой кожурой и насыщенным цветом. Стебель должен быть целым и сухим.

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От влаги тыква может загнивать. Прежде чем хранить тыквы, убедитесь, что они сухие. При необходимости протрите их влажной тканью, но не замачивайте в воде.

Идеальная температура для хранения тыквы составляет около 10-13 градусов Цельсия. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или сильного тепла на тыкву, так как это может привести к его более быстрой порче.

Положите тыквы на полку или картонную коробку для обеспечения хорошей циркуляции воздуха. Избегайте хранения тыквы в полиэтиленовых пакетах или герметичных контейнерах, поскольку это может задержать влагу и привести к развитию плесени.

Регулярно осматривайте тыквы на наличие каких-либо признаков гниения. Если вы заметили мягкие пятна, плесень или другие признаки порчи, удалите пораженные участки или немедленно используйте тыкву.

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