Эксперты объяснили, как правильно высушить гортензии для декора на зиму

Гортензии придают полноту любой цветочной композиции. Используйте эту технику, чтобы высушить цветы и наслаждаться ими круглый год.

Процесс начинается в конце лета. Следует срезать цветы, как только они станут бумажными и менее эластичными, чем раньше в сезоне, сообщает Better Homes & Gardens.

"Бумажная" стадия обычно наступает по меньшей мере через шесть недель после распускания цветов, хотя солнечный свет может ускорить созревание. В утреннюю прохладу срежьте стебли под углом, снимите листья и положите черенки в воду.

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Повторно обрежьте стебли на разную длину и положите их в банки, содержащие около 10 см воды, примерно полдюжины стеблей на банке. Благодаря изменению высоты стебля каждая головка получает преимущество от циркуляции воздуха, что является решающим при сушке.

Поставьте банки подальше от прямого солнечного или яркого света на одну-две недели. Если после этого время вода улетучилась, а цветы еще не высохли, добавьте больше воды и дайте цветам больше времени для высыхания.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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